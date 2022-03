Há na natureza humana a predisposição para o questionamento. E é na procura das respostas que o mundo avança. E há perguntas que não se podem deixar de fazer! Mas será que estamos avalizados para responder sempre, a todo o momento, sob qualquer coisa?

Eu ignorante me assumo. Sei o suficiente para saber as limitações que tenho quanto àquilo que estou preparado para opinar. Não obstante é já sem espanto que assisto à tendência galopante do surgimento dos chamados especialistas em generalidades, vulgo tudólogos. Há quem consiga comentar futebol, política, economia, covids, guerra e mais o que aparecer sempre com a mesma sobriedade e (im) preparação. Mas como em muitas coisas na vida, menos é mais. Como bem resumiu George Bernard Shaw, “ especialista é um homem que sabe cada vez mais sobre cada vez menos, e por fim acaba sabendo tudo sobre nada “ .

Há dois perigos que surgem pelo facilitismo em opinar sobre tudo e sobre nada. Haverá aqueles que ficam mais sugestionados pelo poder opinativo dos especialistas e acriticamente são arrebanhados na vaga dominante. E outros haverá que por efeito de sobre-exposição estão imunes aos opinantes e absortos ficam em relação às matérias. O que será pior?