Cotação do barril Brent baixa 0,97% para 98,16 dólares

A cotação do barril de petróleo Brent para entrega em maio fechou hoje no mercado de futuros de Londres em baixa de 0,97%, para os 98,16 dólares.

O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 96 cêntimos abaixo dos 99,12 dólares com que encerrou a sessão na terça-feira.

A cotação do Brent manteve a tendência descendente das duas sessões anteriores.

A evolução dos preços foi atribuída ao aparente avanço nas negociações entre a Ucrânia e a Federação Russa, bem como às especulações quanto a um eventual fim das sanções incidentes sobre o petróleo iraniano, o que acrescentaria um novo fornecedor à escala global.

Um aumento de 4,3 milhões de barris nas reservas dos EUA, quando os analistas esperavam uma descida, e os novos confinamentos na China por causa do novo coronavírus, aumentaram as dúvidas sobre a evolução da procura e pesaram sobre o preço do petróleo.