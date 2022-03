Ryanair reforça mobilidade e competitividade

"Dia muito importante para a Madeira" foram estas as primeiras palavras do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, após assistir à chegada ao Aeroporto Internacional da Madeira Cristiano Ronaldo do voo inaugural da Ryanair proveniente de Nuremberga, na Alemanha.

Destacou que a entrada da Ryanair na operação de e para a Madeira significa não só "a oferta de 22% dos lugares" nas viagens aéreas para a Região, mas também "é uma ajuda muito importante para nós abarcarmos novos mercados e termos mais mobilidade e maior capacidade" e desta forma introduzir "mais concorrência no mercado, o que é importante", sublinhou.

Para o presidente do Governo agora fica a faltar dotar o Aeroporto da Madeira dos dois radares considerados determinantes para melhorar a operacionalidade do aeroporto.