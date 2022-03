Número de novos contratos de arrendamento decresceu na Região

No segundo semestre de 2021 (últimos 12 meses), o valor mediano das rendas dos 1.221 novos contratos de arrendamento de alojamentos familiares, celebrados na Região Autónoma da Madeira (RAM) foi de 6,33 €/m2.

Trata-se do valor mais elevado da curta série existente (com início no segundo semestre de 2017).

Relativamente ao semestre precedente, observou-se um decréscimo de novos contratos, de -8,7%, e um aumento de 2,9% no valor mediano das respectivas rendas.

Comparativamente ao 2.º semestre de 2020, observaram-se, pela mesma ordem, variações de -5,1% e de +5,7%.

A informação sobre as rendas da habitação ao nível local é avançada pela Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM), de acordo com os números revelados hoje pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Quarta região com valor mediano das rendas mais elevado

Entre as 25 regiões NUTS III, a RAM posicionou-se como a quarta região com o valor mediano das rendas mais elevado (6,33 €/m2), atrás da Área Metropolitana de Lisboa (8,90 €/m2) e do Algarve (6,85 €/m2) e da Área Metropolitana do Porto (6,51 €/m2). Note-se que a média nacional correspondia a 6,04 €/m2.

Considerado o limiar mínimo (30 transações) estabelecido para efeitos de difusão, apenas foi possível disponibilizar dados para o Funchal, seus municípios contíguos (Câmara de Lobos e Santa Cruz) e Calheta. No período em referência, o Funchal concentrou 818 dos 1 221 novos contratos de arrendamento, seguido de Santa Cruz com 177, Câmara de Lobos com 56 e Calheta com 48.

No que diz respeito ao valor mediano de rendas entre municípios, verifica-se que o Funchal (7,19 €/m2) registou o valor mais elevado, sendo o único a superar o valor da Região (6,33 €/m2), seguindo-se Santa Cruz (5,80 €/m2), Câmara de Lobos (4,30 €/m2) e a Calheta (3,25 €/m2).

Estabelecendo um ranking dos municípios do país, o Funchal surge em 16.º lugar, em termos de renda mais elevada, depois de Lisboa, Porto e de municípios que fazem parte das Áreas Metropolitanas de Lisboa e do Porto e da região do Algarve. No semestre anterior, o Funchal surgia em 19.º lugar.

Limitando a análise ao 4.º trimestre de 2021, constata-se que o valor mediano das rendas na RAM foi de 6,70 €/m2, traduzindo um aumento de 8,9% em termos homólogos e de 5,2% em termos trimestrais. No Funchal, esse mesmo valor rondou os 7,92€, subindo 16,1% comparativamente ao mesmo trimestre de 2020 e 10,5% face ao trimestre anterior.