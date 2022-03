'Arrendamentos expresso' atingem os 39% no Funchal

Cerca de 38% das casas arrendas na Madeira em fevereiro através do idealista estiveram menos de uma semana no mercado português, segundo um estudo publicado pelo idealista, o Marketplace imobiliário do sul da Europa. Já 23% demorou entre duas semanas e um mês; 8% entre um mês e três meses; 5% entre três meses e um ano e 26% mais de um ano.

Analisando os “arrendamentos expresso” - casas que se arrendaram em menos de uma semana - por capitais de distrito, é em Leiria (49%) que encontramos uma maior percentagem. Seguem-se Aveiro (46%), Porto (42%), Santarém (41%), Funchal (39%), Coimbra (33%), Braga (32%) e Setúbal (31%). Faro segue da média nacional, onde 30% das casas foram arrendadas durante esse mesmo período.

Por outro lado, Castelo Branco e Viana do Castelo é onde o “arrendamento expresso” menos acontece em Portugal (19% em ambas as cidades), seguidas por Lisboa (22%) e Viseu (29%).

Distritos e Ilhas

Em relação aos distritos, o mercado comporta-se de outra forma. Foi nos distritos do Porto e Santarém (43% em ambos os distritos) onde mais casas foram arrendadas em menos de uma semana durante o mês de fevereiro. Seguem-se Aveiro (41%), Ilha da Madeira (38%), Évora (36%), Vila Real (36%), Coimbra, Braga e Leiria (31% nos três distritos) e Viseu (30%). Em sentido contrário, é no distrito de Faro (23%) onde esta percentagem é menor, seguido por Setúbal (24%), Lisboa (25%), Castelo Branco e Viana do Castelo (27% em ambos os distritos).