Navios de guerra do Canadá reabastecem na Madeira

Dois navios de guerra do Canadá, o ‘HMCS Moncton' e o ‘HMCS Goose Bay', atracaram, esta manhã, no cais sul do Porto Caniçal, onde vão permanecer até à próxima segunda-feira, dia 4 de Abril, antes de voltarem para o seu país de origem.

De acordo com o que o DIÁRIO apurou, estas duas embarcações navais, que têm ambos 55 metros de comprimento, não podem ficar no Porto do Funchal, pois até à data de partida não existe disponibilidade no cais da capital madeirense. Assim, os navios canadianos, que anteriormente se encontravam em missões pelas costas africanas, vão aproveitar a 'paragem' no Caniçal para fazer o abastecimento de água e combustíveis, bem como permitir algum descanso às suas tripulações.