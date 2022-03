Madeira iniciou administração da dose de reforço em jovens dos 12 aos 17 anos

Este fim-de-semana, na Região Autónoma da Madeira, já foram administradas 93 doses de reforço da vacina contra a covid-19 a jovens entre os 12 e os 17 anos, revela a Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil em comunicado.

No total, este fim-de-semana foram administradas 1.017 vacinas, das quais 111 foram a jovens com idades entre os 12 e os 17 anos (93 doses de reforço) e 68 a crianças entre os 5 e os 11 anos.

Actualmente, a Região Autónoma da Madeira já conta com 91% da população totalmente vacinada, 90% com vacinação iniciada e 48% das pessoas com dose de reforço.

Desde o início de Março, a administração da vacina contra a covid-19 na RAM passou a estar assegurada nos centros de saúde concelhios, conforme calendarização anunciada no site do Governo Regional (https://www.madeira.gov.pt/Portals/2/Vacinacao_COVID_MARCO.pdf".

Os centros de saúde concelhios estão inteiramente disponíveis para receber todos os residentes, a partir dos 5 anos, que pretendam receber a vacina contra a covid-19, bem como os cidadãos a partir dos 12 anos que pretendam tomar a dose de reforço contra a COVID-19, desde que já tenham recebido a 2ª dose da vacina há mais de 90 dias.

Para aceder à vacinação nos centros de saúde concelhios, é necessário agendamento prévio através da linha SRS VACINA (800 210 263), através da qual será possível agendar a vacinação em qualquer ponto da ilha da Madeira. No Funchal, a vacinação é administrada no Centro de Saúde do Bom Jesus, aos fins de semana (sábados e domingos) e nos restantes concelhos decorre quinzenalmente aos sábados.