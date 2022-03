Poeiras vindas do norte de África sobre Portugal continental até quinta-feira

Nuvens de poeira vinda do Norte de África vão atravessar os céus de Portugal continental e o resto da Península Ibérica até ao fim do dia de quinta-feira, anunciou hoje o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Em comunicado, o IPMA afirma que o rumo das poeiras se deve a "um fluxo de sul induzido pela depressão Célia" e aponta a "alteração da cor do céu" como o efeito mais visível.

Refere que "as poeiras estão normalmente acima da superfície" mas salienta que concentrações maiores poderão levá-las para níveis mais baixos da atmosfera, onde têm "implicações na qualidade do ar e possíveis impactos na saúde".

No sul do país, prevê-se chuva hoje e na quarta-feira, pelo que é "possível ocorrer a deposição das poeiras".

A concentração maior verifica-se agora nas regiões norte e centro do Continente, mas há poeiras a passar também sobre França e Argélia.