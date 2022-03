A Águas e Resíduos da Madeira informou que, no âmbito dos trabalhos de remodelação das redes de distribuição de água no concelho de Machico, vai interromper o abastecimento de água potável no dia 23 de Março, quarta-feira, entre as 14h e as 18 horas, nos sítios do Piquinho e Serra de Água.

Esta é uma intervenção para diminuir as perdas de água nas redes de distribuição.