Webinar avalia medidas de emprego apoiadas pelo Madeira 14-20

O Secretário Regional das Finanças, Rogério Gouveia, preside, amanhã, dia 25 de Março, pelas 16 horas, à sessão de encerramento do Webinar 'Resultados da Avaliação do Impacto das Medidas de Emprego apoiadas pelo Madeira 14-20'.

Promovido pelo Instituto de Desenvolvimento Regional, "este seminário pretende debater um dos aspectos específicos do MADEIRA 14-20, nomeadamente no que se refere aos resultados obtidos com os projectos apoiados", destaca uma nota da Secretaria.

A sessão inicia-se, antes, pelas 14h30, com as boas-vindas da presidente do conselho directivo do Instituto de Desenvolvimento Regional, Maria João Monte.

Pelas 14h40, Domingos Lopes, presidente da comissão directiva do 'Programa Operacional Inclusão Social e Emprego', intervém a propósito do 'Impacto da Iniciativa Emprego Jovem na promoção do emprego nos jovens'.

A apresentação do estudo, pelo coordenador da avaliação e professor catedrático da NOVA Information Management School, Pedro Simões Coelho, decorrerá pelas 14h50, seguido do debate sobre a avaliação desses mesmos resultados, contando com a participação de membros do Grupo de Acompanhamento deste processo avaliativo, nomeadamente do Instituto de Emprego da Madeira e do Instituto para a Qualificação.

Mónica Silvares, jornalista do ECO e keynote speaker na área do emprego e especialista em fundos europeus é a última a intervir sobre 'A visão dos Media'.

O Webinar decorrerá no Restaurante Fora d´horas, na Rua da Casa Branca, no Funchal, e trata-se de um projecto apoiado no âmbito do Programa de Estímulo ao Empreendedorismo de Desempregados.