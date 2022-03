‘Trinus’ de Cláudio Garrudo na Galeria do MUDAS

A exposição ‘Trinus’ de Cláudio Garrudo foi inaugurada ontem na galeria do MUDAS Museu de Arte Contemporânea da Madeira.

A mostra, composta por obras de fotografia e vídeo, tem curadoria de Ana Matos e marcou o regresso de Cláudio Garrudo à Madeira após a sua última exposição na Região, ‘Quintetos - A celebração do incontornável’, que teve lugar em 2015, na mesma galeria, à data enquadrada no antigo Centro das Artes Casa das Mudas.

“Esta viagem foi feita através de um cargueiro, com destino à Madeira, e o Grupo Sousa proporcionou esta viagem e estar isolado em alto mar onde comecei este projecto”, disse o artista, sublinhando que as imagens tiradas são feitas através de duplos disparos.

‘Trinus’ foi apresentado pela primeira vez em 2018, na Galeria das Salgadeiras e posteriormente na Projekteria Art Gallery, em Barcelona. Na Região, a presente exposição estará patente ao público até 4 de junho.

A abertura da exposição contou com a presença da directora Regional da Cultura, Teresa Brazão, do vereador da Câmara Municipal da Calheta, Aleixo Abreu, e da directora Regional da Cultura e da directora do Mudas, Márcia Sousa.