Raul Minh’alma, Leda Pestana e música em destaque na agenda cultural da Fnac Madeira

Sons do núcleo da Camacha do Conservatório Escola de Artes da Madeira

FNAC Sessions

1 de Abril, sexta-feira, 19 horas

A FNAC recebe a visita do grupo de alunos do Conservatório Escola das Artes da Madeira, mais concretamente o núcleo da Camacha - sob coordenação do Professor Sérgio Gomes. Os jovens artistas apresentarão um repertório diversificado com temas interpretados pelo saxofone, violino, bateria, piano, oboé e acordeão.

Hora do conto com Leda Pestana, para assinalar o Dia internacional do livro infantil

FNAC Kids

2 de Abril, sábado, às 16h30

Para celebrar este dia especial, a FNAC irá contar com a conhecida contadora de histórias Leda Pestana. Neste primeiro grande evento do ano, todas as crianças são convidadas a embarcar numa viagem ao mundo das emoções e dos sonhos.

Encontro com Raul Minh’alma

Book Talks

2 de Abril, sábado, às 18h30

Raul Minh’alma, escritor de grande reconhecido, está de regresso à Madeira para um encontro com o público e sessão de autógrafos, ao mesmo tempo que conversa sobre o seu mais recente livro. Uma nova e inesquecível história de amor que vai mostrar a importância de viver no momento presente.

Orquestra de Bandolins de Câmara De Lobos

FNAC Sessions

3 de Abril, domingo, às 17 horas

A FNAC Madeira recebe a visita deste grupo composto por quinze músicos dirigidos por Helena Sousa. Um momento musical dedicado ao início da Primavera, onde quer os temas instrumentais quer os temas vocais são ligeiros, conhecidos pelo público em geral. A Orquestra promete assim uma viagem desde as conhecidas valsas como ‘Ondas do Danúbio’, de I. Ivanovici, ‘Waltz n.º 2’, de Schcostakovitch, a temas como ‘Besame Mucho’, de Consuelo Vasquez e ‘Pomba Branca’ de ‘Max’, entre outras.