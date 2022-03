Roménia vence Países Baixos e confirma Portugal fora do Mundial de râguebi

A Roménia venceu hoje os Países Baixos por 38-12, em Amesterdão, em encontro da última jornada do Rugby Europe Championship 2022, resultado que confirmou o afastamento definitivo de Portugal do Mundial de râguebi de 2023.

Com 6-2 em ensaios, os romenos somaram ainda um ponto de bónus ofensivo e subiram ao terceiro lugar da qualificação, com 28 pontos, mais dois do que Portugal, e seguem para o torneio de repescagem mundial, que vai atribuir, em novembro, a última vaga no França2023.

O desfecho era mais do que previsível desde que a seleção portuguesa perdeu em Espanha (33-28), no domingo, uma vez que os Países Baixos não venceram qualquer encontro disputado em dois anos no antigo torneio das 'Seis Nações B'.

A Geórgia e a Espanha, que vão decidir o título do Europe Championship 2022, no domingo, qualificaram-se para a competição no primeiro e segundo lugares, respetivamente.

A qualificação europeia para o Mundial de 2023 foi definida pelo agregado de resultados dos Europe Championship 2021 e 2022, apurando diretamente os dois primeiros classificados e colocando o terceiro no torneio de repescagem mundial.