CCPJ de Santa Cruz e Padel Centro Caniço realizam torneio pela promoção dos direitos infanto-juvenis

A Comissão de Protecção de Crianças e Jovens (CPCJ) de Santa Cruz realiza um evento em parceria com o Padel Centro Caniço, intitulado Torneio Social de Padel 'Cada Criança uma Infância - Torneio de consciencialização contra os maus-tratos infanto-juvenis', como forma de assinalar o Mês de Abril - mês da prevenção dos maus-tratos infantis, cujo objectivo é despertar a consciência da comunidade para a prevenção, promoção e protecção dos direitos infanto-juvenis.

'Serei o que me deres…que seja amor' volta assim a ser o mote da campanha que assinala o Mês Internacional da Prevenção dos Maus-Tratos na Infância.

A CPCJ de Santa Cruz associa-se à mesma, e durante o mês de Abril, promoverá acções de prevenção e sensibilização acerca da temática.

A destacar, então, a organização de um Torneio Social de Padel 'Cada Criança uma Infância - Torneio de consciencialização contra os maus-tratos infanto-juvenis', em parceria com o Padel Centro Caniço.

Este torneio ocorrerá entre 4 e 9 de Abril, e contará com equipas mistas dos níveis 2, 3 e 4 . As verbas serão revertidas pela entidade parceira, na aquisição de material de carácter preventivo alusivo à promoção e protecção dos Direitos das Crianças.

O recinto do evento será palco de exposição de várias produções acerca da temática, bem como de composições artísticas do parque escolar do concelho, pelo que convidamos todos/as os/as munícipes a visitar e desfrutar deste espaço durante essa semana.