Aniversário da TAP celebra força de uma parte considerável do país

O ministro das Infraestruturas e da Habitação defendeu hoje que a celebração do aniversário da TAP representa também a força de uma "parte considerável" do país, que trabalhou para evitar o encerramento da empresa.

"Este é um grande momento histórico que premeia a resiliência e determinação e força de muita gente de uma parte considerável do país", afirmou Pedro Nuno Santos, na inauguração da exposição comemorativa do 77.º aniversário da TAP, no Museu do Ar, em Sintra.

Para o governante, esta é "uma data muito importante" e uma "das mais importantes" do ponto de vista profissional.

O ministro lembrou ainda que "muitos apostavam no fim da TAP e o desejavam", sublinhando que na história de Portugal sempre existiram pessoas com medo de avançar.