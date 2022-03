Mil casos de trabalho precário ilegal em 5 anos

Bom dia.

Foram registados, na Região, mais de mil casos de trabalho precário ilegal em cinco anos. É esta a manchete do DIÁRIO de hoje, que dá conta de que devido ao aumento destes casos registado no último ano, a Inspecção Regional do Trabalho faz um apelo público à denúncia de situações fora da lei. Só em Janeiro deste ano foram descobertas 30 irregularidades.

Leia, também, sobre o aumento do preço dos fertilizantes, que desmotiva quem vive da cana sacarina. O produtor regional manifesta insatisfação e revela que há quem já se tenha voltado para a banana, porque tem maiores apoios e é mais rentável. O preço pago aos produtores vai subir dois cêntimos por quilo.

Saiba que os combustíveis vão ficar ainda mais caros; que os piratas informáticos atacaram o centro social da Ribeira Brava e roubaram 118 mil euros; que foram registados mais crimes e infracções nas estradas; que a parceria da Madeira com a TAP ganha novo alento; e que o Funchal Jazz está de regresso ao Parque de Santa Catarina de 4 a 9 de Julho.

