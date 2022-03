Rússia anuncia morte de subcomandante da Frota do Mar Negro

O vice-comandante da Frota do Mar Negro russa, capitão de primeiro escalão Andréi Paliy, morreu na Ucrânia durante combates em Mariupol, no sudeste do país, informou hoje o governador de Sebastopol, Mijaíl Razvozhaev.

"Eu era amigo de Andrei Nokolaevich (o patronímico de Paliy). Ele era um homem sincero e honesto. Um verdadeiro oficial de uma dinastia militar", escreveu Razvozhaev na sua conta da rede social Telegram.

O governador de Sebastopol acrescentou que o militar falecido tinha grande autoridade na frota e era uma pessoa "muito compreensiva", dizendo que ele morreu pelo "nosso futuro pacífico", defendendo a pátria.

A Rússia reconheceu a morte de 498 soldados na campanha militar na Ucrânia desde 24 de fevereiro, num comunicado datado de 02 de março.

Desde essa data a Rússia não divulgou mais relatórios de vítimas.

A Rússia lançou em 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que causou pelo menos 925 mortos e 1.496 feridos entre a população civil, incluindo mais de 170 crianças, e provocou a fuga de mais 10 milhões de pessoas, entre as quais 3,48 milhões para os países vizinhos, indicam os mais recentes dados da ONU.

Segundo as Nações Unidas, cerca de 13 milhões de pessoas necessitam de assistência humanitária na Ucrânia.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas e políticas a Moscovo.