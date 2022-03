Município da Calheta declara situação de alerta devido a sismos na ilha de São Jorge

O município da Calheta, na ilha de São Jorge, declarou hoje a situação de alerta e ativou o plano municipal de emergência devido à atividade sísmica sentida desde sábado naquela ilha dos Açores, indicou a autarquia.

Segundo a autarquia, liderada por Décio Pereira, a situação de alerta produz "efeitos imediatos", sendo válida por 48 horas, com possibilidade de prorrogação, caso a "evolução da situação concreta o justificar".

O município de São Jorge também ativou o plano de municipal de emergência de proteção civil.

"Considerando que a situação presente implica a adoção de medidas especiais, nos termos previstos no plano municipal de emergência e proteção civil, ficam acionados os agentes de proteção civil da área do município necessários aos trabalhos para a resolução de ocorrências", lê-se no aviso.

Também o outro concelho da ilha de São Jorge, Velas, ativou hoje, pelas 17:00 (hora local, mais uma hora em Lisboa), o plano municipal de emergência como "medida preventiva" devido à atividade sísmica sentida desde sábado naquela ilha dos Açores.

De acordo com o Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA), desde as 07:00 de hoje foram sentidos oito eventos sísmicos, tendo os mais recentes sido registados pelas 16:55 e às 16:56 (hora local, mais uma hora em Lisboa).

Estes dois últimos sismos foram sentidos pela população com intensidade máxima III/IV (Escala de Mercalli Modificada) nas freguesias das Velas e Rosais (concelho das Velas), de acordo com a informação disponibilizada na página da Proteção Civil dos Açores.

A Escala de Mercalli Modificada mede os "graus de intensidade e respetiva descrição" e, quando há uma intensidade de IV, considerada "Moderada", os "objetos suspensos baloiçam" e há uma "vibração semelhante à provocada pela passagem de veículos pesados ou à sensação de pancada duma bola pesada nas paredes", descreve o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Com uma intensidade de IV na Escala de Mercali modificada, os "carros estacionados balançam", as "janelas, portas e loiças tremem" e "os vidros e loiças chocam ou tilintam", podendo as paredes ou estruturas de madeira ranger, indica o IPMA na sua página da Internet.

Segundo o CIVISA, o sismo das 16:55 teve magnitude 2,1 (na escala de Richter) e epicentro a cerca de um quilómetro a WNW (oés-noroeste) das Velas, ilha de São Jorge.

O evento das 16:56 teve magnitude 2,2 e epicentro a dois quilómetros a Este da Beira, ilha de São Jorge.

O presidente do CIVISA, Rui Marques, indicou esta manhã à Lusa que a atividade sísmica na ilha de São Jorge se mantinha "acima dos valores de referência" e que, desde sábado à tarde, foram registados "mais de 1.100 sismos de baixa magnitude", dos quais "63 sentidos pela população".