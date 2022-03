Sábado de muitas nuvens e períodos de chuva

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê para este sábado, 19 de Março, um dia de céu geralmente muito nublado, com períodos de chuva a partir do meio da tarde, passando a regime de aguaceiros no final do dia. Há, também, a possibilidade de ocorrência de trovoada durante a tarde.

O vento deve soprar fraco (inferior a 15 km/h), tornando-se moderado (20 a 35 km/h) de sudoeste durante a tarde e rodando para noroeste no final do dia, soprando por vezes forte (até 45 km/h) nas terras altas.

O IPMA aponta para mínimas de 12°C no Porto Santo e 14°C no Funchal. As temperaturas máximas devem ficar nos 18°C e 19°C, respectivamente. Já a temperatura da água do mar deve ficar nos 17/19°C.

Relativamente ao estado do mar, esperam-se ondas de Norte com 1 a 2 metros, tornando-se de Noroeste com 2,5 a 3,5 metros na Costa Norte, e ondas do quadrante Sul inferiores a 1 metro, tornando-se ondas de sudoeste com 1 a 2 metros na Costa Sul.

Lembramos que, para amanhã, o IPMA emitiu um alerta amarelo para agitação marítima na Costa Norte da Madeira e Porto Santo.