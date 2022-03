PPM Madeira preocupado com escalada sucessiva dos preços dos combustíveis

O PPM Madeira mostra preocupação com a escalada sucessiva dos preços dos combustíveis, que já levou duas das maiores cadeias de supermercados portuguesas dizerem que têm que aumentar os preços dos seus produtos.

Perante estes anúncios, o PPM Madeira vem apelar "à principal gasolineira portuguesa, que, no ano passado, teve lucros de 457 milhões, não coloque especulações nos preços dos combustíveis, quando, no dia de hoje, o preço do 'brent' está a ser negociado para compra, para o próximo mês de Maio, no valor de 111 dolares, ou seja, valores de 2011".

O PPM Madeira lança também um apelo às duas grandes marcas portuguesas SONAE e Jerónimo Martins, que, no ano de 2021, "tiveram lucros de 160 milhões e de 360 milhões", para não aumentarem os seus preços de venda ao público.

O PPM Madeira pede ainda ao governo central de Lisboa para que chame a si a regularização dos preços dos combustíveis.

"Os portugueses que, neste momento, estão a passar dificuldades financeiras, recebendo o salário mínimo, irão ser ainda mais prejudicados com esta escalada sucessiva de preços, pois muitos milhares de portugueses ainda não recuperaram da crise da pandemia", concluiu.