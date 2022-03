Câmara constrói rampa para melhorar acesso à Praia do Cais do Seixal

A Câmara Municipal do Porto Moniz encontra-se na fase de construção de uma rampa para que pessoas com mobilidade reduzida possam aceder à Praia do Cais do Seixal.

Esta é uma forma de "melhorar a acessibilidade àquele espaço balnear que tem registado uma crescente procura, não apenas pela altura de verão, para usufruto da praia para banhos, mas também de inverno, pelas paisagens idílicas que a Praia do Cais do Seixal oferece".

“Esta autarquia tem procurado melhorar e criar acessibilidades, no nosso concelho, tendo sempre em conta as dificuldades das pessoas com mobilidade reduzida”, indica Emanuel Câmara. O presidente da autarquia salienta que "a beleza e qualidade que o Porto Moniz tem para oferecer deve estar ao alcance de todos, e para este executivo isso tem sido uma prioridade considerada nas intervenções levadas a cabo".

Na nota à comunicação social, a edilidade indica que têm sido efectuadas, pela Câmara Municipal de Porto Moniz, várias intervenções no Cais do Seixal, "intervenções essas que incluíram a montagem de duches e lava-pés, de um portão no armazém das embarcações dos pescadores, limpeza da escarpa contígua à praia e construção de arrecadações para os proprietários das embarcações existentes naquele cais".