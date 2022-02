Rússia convida 'players' do mercado estrangeiro a juntarem-se à versão russa do SWIFT

A presidente do Banco Central da Rússia, Elvira Nabiulina, convidou hoje os 'players' estrangeiros do mercado financeiro a aderirem ao SPFS, o sistema russo análogo ao SWIFT, o sistema internacional de comunicação interbancária.

"Temos um sistema de mensagens financeiras, o SPFS, que pode substituir o SWIFT no país. 'Players' estrangeiros podem aderir", disse Elvira Nabiulina, num comunicado à imprensa após uma reunião do conselho da entidade monetária russa.

A União Europeia concordou no domingo em excluir alguns bancos russos do sistema SWFIT, um passo seguido pelos Estados Unidos, Reino Unido, Canadá e Japão, sendo este um golpe sem precedentes na economia da Rússia em resposta à invasão da Ucrânia.

O SPFS é um canal alternativo para a transmissão de mensagens eletrónicas sobre transações financeiras e garante a transmissão ininterrupta de mensagens financeiras tanto no país como no exterior.

De acordo com a agência de notícias oficial russa TASS, o banco da Rússia lançou o SPFS em modo de teste em 2014 e pode transmitir dados no formato SWIFT, mas não depende de seus canais.

Em 2017, o SPFS entrou em pleno funcionamento, transmitindo mensagens sobre transações em qualquer moeda.

Inicialmente, destinava-se apenas a utilizadores russos, mas em abril de 2021 mais de 20 bancos bielorrussos e o arménio Arshidbank estavam ligados ao sistema, entre outros.

Além disso, as subsidiárias dos grandes bancos russos na Alemanha e na Suíça têm acesso ao SPFS e as negociações de acordos com a China estão em andamento, afirma a TASS.

Segundo a mesma fonte, até à data, participam no sistema 399 utilizadores.

Em 2020, o tráfego mensal do SPFS totalizou 2 milhões de mensagens e a participação do sistema na troca interna de dados financeiros da Rússia atingiu 20,6%, à frente do SWIFT.

Em dezembro de 2021, Denis Baryshkov, chefe do Departamento de Desenvolvimento e Regulação do Sistema Nacional de Pagamentos do Banco da Rússia, afirmou que 38 participantes estrangeiros de nove países estavam entre os utilizadores do sistema de mensagens financeiras.

Informou ainda que todos os bancos bielorrussos estavam ligados ao sistema russo de mensagens financeiras.