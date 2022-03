Espanha pede à China para usar a sua influência para pôr fim à guerra

O ministro dos Negócios Estrangeiros espanhol, José Manuel Albares, pediu hoje ao seu homólogo chinês, Wang Yi, para usar a sua influência junto da Rússia para conseguir que este país ponha fim à guerra contra a Ucrânia.

Albares falou por telefone com o chefe da diplomacia chinês para o exortar a redobrar os seus esforços com a Rússia para pôr fim à guerra, segundo uma nota de imprensa divulgada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros espanhol.

"Estamos perante um momento histórico que requer um sentido de responsabilidade e uma visão de futuro de todos os líderes mundiais", disse o ministro espanhol na sua conversa telefónica.

O ministro dos Negócios Estrangeiros espanhol acrescentou ao seu homólogo chinês que as sanções "não são fáceis para ninguém", mas também confirmou: "Estamos totalmente empenhados e dispostos a assumir as consequências", de acordo com o comunicado.

José Manuel Albares reiterou "nos termos mais veementes" a condenação da Espanha à agressão russa contra a Ucrânia.

"A Rússia minou as bases da paz e da estabilidade na Europa, e já está a ameaçar toda a comunidade internacional", advertiu o governante espanhol, que também recordou a Yi que Madrid "está totalmente empenhada nos princípios da soberania e da integridade territorial na Ucrânia".

A Rússia lançou em 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia, com forças terrestres e bombardeamento de alvos em várias cidades, um ataque que foi condenado pela generalidade da comunidade internacional.