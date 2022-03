Mau tempo provoca 13 ocorrências em Machico

Entre o final da noite de ontem (13 de Março) e as 19 horas de hoje (dia 14), a Protecção Civil de Machico foi acionada para 13 ocorrências, revela organismo na sua página oficial de Facebook.

Estas ocorrências foram registadas em quatro das cinco freguesias do concelho, nomeadamente: Machico, Porto da Cruz, Caniçal e Santo António da Serra.

"As situações mais graves estiveram associadas a derrocadas, queda de pedras e queda de árvores com condicionamento e interdição de vias, sendo que no Santo da Serra encontram-se encerradas o Caminho da Cova do Castanheiro e o Caminho da Ermida, estando condicionadas a Estrada do Lombo das Faias e a Estrada da Fonte da velha", refere a Protecção Civil municipal.

Na freguesia do Porto da Cruz registou-se igualmente a queda de pedras, que encerrou por grande parte da tarde do dia de hoje a estrada regional que liga a Portela ao Porto da Cruz. A via já foi, entretanto reaberta à circulação.

"Ainda nesta freguesia registou-se a queda de árvores sobre duas viaturas que se encontravam estacionadas, não se tendo verificado qualquer ferido", dá conta a mesma publicação.

Na freguesia do Caniçal verificaram-se danos na cobertura de duas habitações, motivadas pelo vento forte que se fez sentir (a maior rajada registada foi de 114km/h).

À população, a Protecção Civil de Machico pede "cuidados acrescidos ao circular nas vias devido às condições meteorológicas adversas atualmente verificadas e que se prevê manter nas próximas horas, em especial ao vento forte que poderá originar a queda de arvores e/ ou derrocadas sobre as vias circulação".

Alerta ainda para que "se tome precaução ao circular junto à linha de costa devido à forte ondulação registada/prevista (aviso vermelho)".