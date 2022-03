Bed Bugs ou Percevejos: Saiba como prevenir esta praga!

Os percevejos podem colocar 1 a 5 ovos por dia, com um milímetro de comprimento, sendo depositados individualmente em fendas ou superfícies ásperas. Em média, durante o seu tempo de vida poderão ser gerados um total de 200 ovos.

O tempo de desenvolvimento da fase de ovo a adulto leva cerca de 21 dias a 30°C, mas poderá chegar aos 120 dias a 18°C. Na ausência de alimentação sanguínea podem sobreviver em média 51 dias. No caso da existência de alimentação e ciclos reprodutivos, os indivíduos podem viver até 316 dias.

Os percevejos adultos podem sobreviver entre 6 a 7 meses. Quando a temperatura desce abaixo de 16°C, os adultos entram num estado de semi-hibernação e podem sobreviver durante meses.

Os seres humanos são o hospedeiro preferencial dos percevejos, mas na sua ausência os percevejos alimentam-se de aves, canários, pardais, roedores e morcegos.

Embora a picada de percevejos seja indolor pode desencadear respostas distintas no nosso sistema imunitário, causando muitas vezes reações alérgicas e infeções secundárias em alguns indivíduos.

Importa salientar que os Percevejos das Camas, até à presente data, não são conhecidos por transmitir doenças, embora sejam considerados uma praga de elevada importância para a saúde pública e com particular impacto no sector do turismo.



Os percevejos abrigam-se em fendas durante o dia e saem para se alimentar à noite, necessitando apenas de 5 a 10 minutos para cada refeição, após uma alimentação voltam a esconder-se. Normalmente, podem ser encontrados em torno de colchões, revestimentos de camas e mobiliário de quartos, mas também em áreas escondidas dos quartos.

Outros pontos a serem verificados são as tapeçarias, molduras, móveis estofados, rodapés, atrás de papel de parede solto, interruptores de luz, portas e janelas, condutas, etc. Em infestações elevadas, os percevejos podem ser encontrados nas paredes, sótãos e outros lugares isolados.

Eles podem ser introduzidos numa edificação através de móveis usados ou nos pertences de alguém proveniente de um local com uma infestação.

6 Recomendações para prevenção de percevejos:



1) Livre-se de tudo o que não é necessário ter na sua casa e reorganize – a, assim também facilita a identificação dos sinais de uma infestação de percevejos, com particular incidência nos quartos;

2) Lave e seque os lençóis à temperatura mais quente permitida;



3) Inspecione de perto todos os móveis de segunda mão antes de introduzi-los na sua habitação;



4) Inspecione a sua habitação depois de viajar, a sua mala e o respetivo calçado;



5) Se desconfiar de percevejos, tire os cobertores, lençóis da sua cama, examinando o seu colchão, sommier, procurando os insetos e seus excrementos;



6) Higienize as costuras dos tecidos dos móveis.

Os tratamentos “faça você mesmo” não resultam com esta praga, uma vez que apenas um percevejo pode dar origem facilmente a mais de 300 adultos e 1000 novos ovos em três meses.



