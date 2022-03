A comitiva do Nacional continua retida em Lisboa, na sequência dos vários voos cancelados devido ao mau tempo na Madeira. Na noite de domingo, a comitiva alvinegra ainda fez a viagem para a Região, mas o voo acabou por regressar a Lisboa.

"Foi então remarcado um novo voo para as 9 horas desta segunda-feira, que voltou a ser cancelado. Nova espera e novo voo agendado para as 18h50, que voltou a sofrer cancelamento. Sem possibilidade de viajar hoje, a comitiva aguarda agora pela melhoria das condições meteorológicas e tem o regresso agendado para as 23h15 desta terça-feira", refere informação no 'site' oficial do Nacional.

No domingo os alvinegros foram jogar a Mafra, para a 25.ª jornada da II Liga.

O regresso ao trabalho estava agendado para esta terça-feira, mas esse plano fica sem efeito.