Protecção Civil do Funchal deixa recomendações devido à queda de neve e granizo

O Serviço Municipal de Proteção Civil do Funchal emitiu uma nota com uma série de recomendações relacionadas com a queda de neve e de granizo. Tem por objectivo "reforçar os necessários comportamentos de segurança".

A ocorrência de queda de neve e granizo durante a noite e madrugada, poderá ocorrer o condicionamento da circulação automóvel, principalmente acima da cota dos 500 metros.

Recomendações:

- Se residem em locais com circulação condicionada pela queda de neve e granizo, permaneçam nas suas habitações, sempre que não existam condições de segurança do ponto de vista rodoviário;

- Evite deslocar-se para as áreas atingidas pela queda de neve, porque pode lá ficar retido;

- Adopte uma condução defensiva, reduzindo a velocidade e tendo especial cuidado com a possível acumulação de neve nas vias, sobretudo à noite devido à baixa visibilidade e à possibilidade de formação de gelo no piso;

- Se a sua viatura ficar imobilizada, ligue para o número de emergência 112 e permaneça dentro do veículo, pois está mais protegido do frio. Evite adormecer.