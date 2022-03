Se fossem só os combustíveis

Boa noite!

Os aumentos dos preços dos combustíveis são frequentes e preocupantes. Contudo, há quem ainda não tenha medido bem impacto transversal dos acréscimos semanais em alguns cêntimos por cada litro.

Alguns, de vistas curtas, julgam que a subida imparável só afecta quem tem carro a gasóleo ou gasolina e o que o melhor é optar por um eléctrico, isto se houver no mercado pois, mesmo que ainda demasiado caros, são poucos os disponíveis para entrega imediata. Ou que terá reflexo apenas no custo dos transportes, das viagens e dos fretes. Ou que vai mexer com a factura energética, mesmo que já haja alternativas limpas.

Essa é apenas uma parte da equação numa sociedade ainda demasiado dependente das energias tradicionais e poluentes, pois havendo combustível a mais em toda a economia, é natural que que os preços de muitos outros litros e quilos disparem novamente.

Só falar do petróleo ou do gás que não temos, nem controlamos, mas que taxamos, por muito que dê jeito aos políticos, é redutor. E vai ver que ainda estamos no início da tormenta.

O melhor mesmo é começar a fazer contas a todas as facturas e a deitar contas à vida. Mas não espere por boletins estatísticos oficiais. Faça-o você mesmo, desde já, de preferência com recurso a anotações que motivem gráficos coloridos regulares.

Sempre que for às compras tome nota do preço do litro de água, de leite, de azeite, de cerveja ou de vinho, dos alimentos essenciais e de outros serviços. Depressa vai perceber que há muita gasolina em tudo o que mexe com a sua carteira, mas muito pouca, e sem sanções para os decisores, naquilo que não chega para encher o seu bolso.