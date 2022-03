Zonas altas de São Roque do Faial sem electricidade desde madrugada

Os moradores nas zonas altas de São Roque do Faial queixam-se de estarem sem electricidade desde as 3h20 desta segunda-feira. Há também relatos do mesmo problema no Faial e em algumas zonas de Santana.

O problema já terá sido comunicado por diversas vezes à Empresa de Electricidade da Madeira, mas até ao momento as habitações encontram-se ainda sem luz. Os moradores preocupam-se com os efeitos que tal possa ter e pelo incómodo que tal representa.