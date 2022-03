Via Rápida com enorme e duplo engarrafamento desde a zona da Fundoa

A situação na Via Rápida deteriorou-se rapidamente na Via Rápida nesta manhã, pouco antes das 8h30, por causa do que aparenta ser uma viatura parada, segundo indicação que a ViaLitoral presta aos automobilistas.

Contudo, a situação é em dose dupla, isto porque da zona da Fundoa/Viveiros, e nos dois sentidos, há duas filas paradas ou a mover-se lentamente à medida que as viaturas conseguem passar pelas zonas de bloqueio.

Conforme mostram as fotos, as dificuldades apresentam-se a centenas de automobilistas, embora com o desanuviar da situação em pouco tempo será feito o escoamento do trânsito, num dia que é de regresso às aulas após a curta paragem do Carnaval.