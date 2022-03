Hospitalização no domicílio arranca até final de Abril

Pedro Ramos revelou esta manhã que a hospitalização domiciliária deverá estar no terreno até final do próximo mês de Abril.

Foi à margem da conferência que assinalou o Dia Mundial do Serviço Social que o governante anunciou uma medida que vai contar, também, com estes profissionais e vai permitir aliviar a pressão nas unidades hospitalares ao nível do internamento. Para os utentes, refere Pedro Ramos, haverá uma melhoria significativa dos cuidados prestados, ao mesmo tempo que se reduz o risco de infecções hospitalares. "É este o futuro", apontava o governante, referindo-se ao hospital de dia, à hospitalização no domicílio e à cirurgia do ambulatório.

Sobre as altas clínicas, também conhecidas como altas problemáticas, o secretário regional de Saúde e Protecção Civil deu conta de que, actualmente, são 70 os utentes nestas condições, número "bem diferente" das duas centenas que se verificavam nos últimos anos. "Tem sido possível referenciar para outras unidades que trabalham com o Serviço Regional de Saúde, com as mesmas condições, com a mesma segurança, com a mesma qualidade, com a mesma humanização, que é isso que as pessoas precisam", destacou.

Quanto a investimentos na área da Saúde, o secretário regional destacou a verba destinada às contratação de mais recursos humanos, incluindo assistentes sociais, bem como a 'fatia' para a digitalização dos serviços, que vai facilitar um melhor acompanhamento dos utentes no domicílio.

Assistentes sociais distinguidas

No âmbito do Dia Mundial do Serviço Social que amanhã se comemora, realizou-se, esta manhã, na Sala de Conferências do Serviço Regional de Saúde (SESARAM), no Hospital Dr. Nélio Mendonça, uma conferência sobre a história e identidade do Serviço Social em Portugal, que contou com uma prelecção de Isabel Santos.

Na ocasião foram distinguidas as Assistentes Sociais que trabalham há mais de 25 anos no SESARAM.