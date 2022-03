Portugal encaixou 1.674 milhões de euros com 'venda' de futebolistas desde 2017

Os clubes portugueses alcançaram receitas líquidas de 1.674 milhões de euros nas últimas cinco épocas, sendo Portugal o país com melhor saldo entre compra e venda de 'passes' de futebolistas num total de 40 nações.

O Observatório do Futebol (CIES) divulgou hoje que o investimento dos emblemas lusos foi de 527 milhões de euros na contratação de jogadores -- o oitavo posto neste critério, liderado pela Inglaterra.

A sexta posição de Portugal do rol de países com mais receitas, encabeçado pela França, põe os emblemas lusos no topo dos balanços entre aquisições e 'exportações' de jogadores (1.147 milhões de euros).

O CIES ressalva que os valores em causa são aproximados, uma vez que nem sempre as verbas das transferências estão disponíveis ou foram divulgadas na sua totalidade e extensão.

Imediatamente a seguir a Portugal, o Brasil apresenta um saldo igualmente positivo de 1.021 milhões de euros, seguindo-se os Países Baixos, com 742 milhões de euros.

A Inglaterra surge no polo oposto, ao investir 6.922 milhões de euros e a obter somente receitas de 2.572 milhões de euros - um saldo negativo de 4.350 milhões de euros. A Itália e a China são os países seguintes com balanço negativo, respetivamente, de 910 e 433 milhões de euros.