Mais 1,250 milhões de euros para incentivo à compra de veículos eléctricos na Madeira

O presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, anunciou que estão reservados 1,250 milhões de euros para o programa do ‘Prime Ram 2022’, que visa apoiar a aquisição de veículos eléctricos e bicicletas na Região.

“Será uma percentagem na compra de automóveis, quer de velocípedes eléctricos, juntamente com o benefício do ponto vista fiscal”, disse o líder do executivo madeirense, à margem da inauguração da empresa regional ‘Bike Power Motociclos e Acessórios Lda’.

Por sua vez, Rui Barreto, secretário regional da Economia, explicou que este programa pode ser combinado com o outro apoio que já existe a nível nacional, que tem como financiamento o Fundo Ambiental.

“Este ano temos uma dotação de um milhão e duzentos cinquenta mil euros e vamos abrir em duas fases. A primeira deverá ser já este mês e a segunda fase no terceiro ou quarto trimestre do ano”, afirmou, acrescentando que este apoio visa estimular a aquisição deste tipo de veículos, tanto para as pessoas singulares, como as colectivas, na Região.

É um incentivo muito generoso e está alinhado com a política de estímulo à mobilidade sustentável e à descarbonização da economia" Rui Barreto, secretário regional da Economia

O secretário regional da Economia estima que na Região já existe cerca de 700 viaturas eléctricas a circular na Região.