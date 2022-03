Calheta encerra Estrada do Rochão que dá acesso ao Paul da Serra

A Câmara Municipal da Calheta informa que a Estrada do Rochão, que dá acesso ao Paul da Serra através do Arco da Calheta, foi encerrada esta segunda-feira (14 de março) devido às condições climatéricas adversas, nomeadamente acumulação de gelo no piso.

A autarquia apelamos aos Munícipes, e também aos visitantes, que respeitem a sinalização instalada no local. “Recomendamos ainda aos condutores que tenham em conta os avisos meteorológicos que estão em vigor, circulando com precaução, sobretudo nas zonas altas do concelho”, diz a nota de imprensa.