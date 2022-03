Queda de estrutura metálica no Jardim da Serra

A queda de uma estrutura metálica no Jardim da Serra, mais precisamente no Caminho do Lombo dos Ganchos, está a mobilizar bombeiros e PSP.

No local, ao que foi possível apurar, os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, depararam-se com uma estrutura de considerável dimensão, numa operação que foi dificultada ainda mais pela chuva e muito vento que se faz sentir ainda.

A situação ocorreu pelas 7h50.