Dois autocarros partiram do Porto para a Polónia para trazer 90 refugiados

Dois autocarros partiram hoje de Gondomar, no distrito do Porto, para a Polónia para ir buscar cerca de 90 refugiados ucranianos, que irão ficar alojados a partir de sábado no concelho, revelou à Lusa o presidente da autarquia.

As viaturas saíram do GoldPark, onde está instalado o centro logístico de Gondomar para o esforço de ajuda ao povo ucraniano e para onde estão a ser canalizadas todas as ofertas recolhidas nas 12 juntas de freguesia do concelho.

Segundo o presidente da Câmara, Marco Martins, a comitiva integra quatro elementos da Proteção Civil, dois médicos, um deles pediatra, do Hospital Fernando Pessoa e dois elementos da Amizade -- Associação de Imigrantes, ucranianos que estão há muitos anos a residir em Portugal e que farão o papel de tradutores.

Os dois autocarros, que foram contratados pela autarquia, rumarão a Przemysl, na fronteira da Polónia com a Ucrânia, onde estão os cerca de 90 refugiados.

As viaturas devem regressar a Gondomar no sábado, ao final do dia, disse Marco Martins.

Entretanto, as ofertas reunidas no centro logístico já permitiram enviar quatro camiões para a fronteira, divulgou o autarca.

