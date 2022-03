No ano passado foram emitidos mais de 21 mil títulos de condução, um número que supera em 3,5% o registo de 2019, antes da pandemia, originando um recorde de cartas. Esta é a manchete do DIÁRIO desta quarta-feira, que também refere que a polícia detectou perto de 300 infracções no trânsito em apenas 5 dias.

Outros temas em destaque na primeira página:

Recife artificial soma já 4 mil mergulhos. Afundamento da corveta Afonso Cerqueira promoveu a biodiversidade, potenciando a atracção turística da Área Protegida do Cabo Girão, criada há 5 anos.

BTL ajuda a consolidar mercado nacional. Região leva stand de materiais recicláveis á Bolsa de Turismo de Lisboa, apostando na promoção ambiental e no turista continental.

Banco espanhol recomenda compra de dívida da Região.

Tribunal alivia restrições a Berardo. Comendador já pode contactar o advogado e visitar as suas 51 empresas.

Marítimo condenado a pagar 25 mil euros a ex-atleta.

