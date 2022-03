PS-Madeira "fez uma flexão à direita"

Ricardo Lume, que com Herlanda Amado, representou o PCP na cerimónia de encerramento do Congresso do PS, diz que os socialista fizeram "uma flexão à direita". No passado, havia uma busca de convergências à esquerda, mas, agora, as soluções são de direitas e não diferem das dos PSD.

Lume diz que o Congresso demonstra que os PS-Madeira se assume como alternância, mas, à semelhança do que aconteceu nas autarquias, não como alternativa. "O PS pode constituir uma alternância, mas não uma alternativa ao PSD na governação da Região".