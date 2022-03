Ferro Rodrigues diz-se defensor das autonomias

Jacinto Serrão leu um mensagem de António Ferro Rodrigues, presidente cessante da Assembleia da República.

O também militante do PS disse-se acérrimo defensor das autonomias regionais e acreditar no sucesso do PS, no futuro.

Ficou uma palavra de agradecimento a Cafôfo e desejo de sucesso a Sérgio Gonçalves.

Jacinto Serrão anunciou que a primeira reunião da Comissão Regional será no próximo sábado, dia 26 de Março.

Neste momento, é exibido um vídeo de homenagem a Jorge Sampaio.