Cafôfo com palavra de solidariedade a ucranianos e russos que estão contra Putin

O presidente cessante está a intervir no Congresso do PS-Madeira, para apresentar o relatório de actividades. Mas, antes quis deixar "uma palavra de solidariedade para com o povo da Ucrânia, pela coragem e maneira como estão a encarar o inimigo", mas també aos russos "que se manifestam contra Putin e a favor da democracia e da liberdade".

Paulo Cafôfo também elogiou todo a comunidade emigrante, pelo muito que tem dado à Região e disse que o PS não vai admitir que outros, entenda-se o PSD, instrumentalizem esses emigrantes contra o seu partido.

Cafôfo deu o exemplo concreto dos emigrantes na Venezuela, que, para os conquistar, ouvem comparar o regime venezuelano ao PS-Madeira. O presidente cessante do PS disse que o seu partido nada tem a ver com o regime de corrupção e de narcotráfico vigente na Venezuela.

Cafôfo diz deixar o PS mais forte do que o que encontrou e acusa o CDS de ter traído o povo madeirense ao viabilizar um Governo do PSD, que sempre havia combatido.

Cofôfo reafirma não ter atingido os objectivos, mas disse ter tido uma acção limitada devido à pandemia por Covid-19. O PS não quis e, garante, não o fez, aproveitar-se dessa situação.

Cafôfo diz não desistir de mudar a vida politica na Madeira e que deixa expectativa positiva para o futuro.