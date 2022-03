Madeira envia mais 10 toneladas para ajudar ucranianos

De acordo com Valentyna Chan, representante da Associação dos Ucranianos de Portugal na Madeira, na próxima segunda-feira, 14 de Março, chegará a Lisboa, a bordo do navio 'Rebecca S', da GS LINES (Grupo Sousa), um terceiro contentor com 10 toneladas de ajuda humanitária para o povo ucraniano.

Valentyna Chan revelou, em comunicado, que "em cerca de 10 dias, a operação logística de acção humanitária, promovida pela Associação dos Ucranianos em Portugal, em parceria com a Câmara Municipal do Funchal e o Grupo Sousa, já permitiu o envio para Portugal Continental de três contentores com bens essenciais doados pelos madeirenses, num total de 15 toneladas de alimentos, medicamentos e roupa.

Chegado a este momento, e como primeiro balanço, assume agora, como prioridade principal, a doação de alimentos como barras energéticas, bolachas, chás, enlatados, papas para bebés, leite em pó, mas também artigos de higiene pessoal, como pasta de dentes, detergentes corporais, fraldas (adulto e bebé), kit primeiros socorros (ligaduras, desinfetantes, analgésicos) e ração para animais domésticos.

Valentyna Chan pede à população e instituições para que os bens doados sejam entregues, na LOGISLINK-Cancela, embalados e separados por categorias, identificando no exterior o conteúdo das embalagens para facilitar a triagem.

Este movimento humanitário superou, em pouco tempo, as nossas melhores expectativas, sendo de saudar o envolvimento da sociedade madeirense nesta campanha. As dádivas continuam a chegar, diariamente, às instalações da LOGISLINK-Cancela, através da contribuição de anónimos, associações, comerciantes, empresas, escolas, entidades públicas e organizações religiosas". Valentyna Chan

Ciente da importância desta acção, como forma de tentar minimizar o impacto das cconsequências do conflito militar no povo ucraniano, reforça o apelo para que "os madeirenses continuem a aderir a esta causa".

A Associação dos Ucranianos em Portugal enaltece "o trabalho incansável de dezenas de voluntários que, desde o início da operação, têm vindo a fazer a triagem dos bens doados e sem a qual esta iniciativa seria impossível de concretizar".

Enaltece ainda "o empenho dos profissionais do Grupo Sousa que estão, directa ou indirectamente, envolvidos nesta operação, através das empresas LOGISLINK, GS LINES, Opertrans e OPM".