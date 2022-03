Operador garante retirada de todos os russos até segunda-feira

As mais recentes informações por parte do operadpr turístico que estão a agilizar a retirada de cidadaos russos da Madeira dá conta de que grande parte deve sair já hoje da Região. Até segunda chegará um avião para transportar os restantes.

As declarações são de Eduardo Jesus, à margem das celebração do centenário da morte do beato Carlos da Áustria.

Não ha indicação de russos que queiram permanecer na Região.

Quanto aos cidadãos ucranianos, estão a ser acompanhados tal como já anunciado.