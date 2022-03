JPP questiona sobre custo do estacionamento do futuro Hospital Central e Universitário da Madeira

O JPP realizou esta sexta-feira, 11 de Março, uma iniciativa política junto às obras do futuro Hospital Central e Universitário da Madeira, em Santa Rita, momento em que o líder do grupo parlamentar, Élvio Sousa, aproveitou para indagar sobre o custo do estacionamento do novo hospital.

“A questão que se coloca é: esperemos que o parque de estacionamento do novo hospital, em Santa Rita, não seja novamente um estacionamento milionário, que repita os erros do passado, tal como acontece com o Hospital Central do Funchal?”

O JPP considera o novo hospital uma reivindicação dos madeirenses, sendo a gestão do estacionamento "absolutamente relevante", tendo em conta os "valores altos" praticados pela actual concessionária do estacionamento do Hospital do Funchal: “O estacionamento é um dos mais caros ao nível nacional no que a hospitais concerne e isso merece uma reflexão por parte de quem nos governa”.

“A obra do novo hospital, e naquilo que se refere ao estacionamento hospitalar, prevê 1160 lugares de estacionamento, dos quais 832 serão cobertos. Por forma a não nos depararmos com factos consumados, o JPP quer saber da parte da tutela da saúde, de que forma será feita a gestão dos estacionamentos? Será entregue a privados num modelo em todo semelhante ao actual, ou optarão pela gestão própria, com valores mais consentâneos com a mais importante unidade de saúde pública da Região? JPP

Questões sobre o novo hospital que o JPP quer ver esclarecidas "a bem da saúde e do bem-estar dos madeirenses e porto-santenses".