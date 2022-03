A Realidade e o Futuro

O PS Madeira tem dedicado particular atenção às questões da pobreza e dos rendimentos dos madeirenses, para enorme repúdio dos nossos governantes e adversários políticos que têm alguma dificuldade em enfrentar a realidade, e acima de tudo têm uma enorme dificuldade em justificar como é que durante os governos de Miguel Albuquerque a Madeira se tornou a região com os piores índices de pobreza do País.

É esse o legado de Miguel Albuquerque, a marca da sua presidência: tornou a Madeira na região mais pobre do País.

A Região Autónoma da Madeira é neste momento (dados do INE de 2021, referentes aos rendimentos de 2020) a região com maior risco de pobreza, e com maior percentagem de baixos rendimentos. Em resumo:

A Região do País com a maior Taxa de risco de pobreza ou exclusão social.

A Região com a maior Taxa de privação material e social severa.

A Região com a maior Taxa de risco de pobreza após transferências sociais.

A Região com a maior Intensidade laboral per capita muito reduzida.

Somos igualmente a Região do País com menor poder de compra.

O legado político do atual Governo Regional é indesmentível. Fomos ultrapassados pelos Açores, um facto histórico.

Não há estratégia, tática ou logística partidária que o PSD possa adaptar para justificar este falhanço governativo.

É necessário iniciar um novo ciclo.

O PS Madeira terá este fim de semana o seu Congresso Regional, e onde discutiremos seriamente estas questões políticas, os desafios estratégicos com que a Madeira se confronta e apontar os caminhos para os ultrapassar.

O novo líder do PS, o Sérgio Gonçalves, tem a competência, a capacidade, e a motivação para alcançar a mudança política que desejamos. Com uma vida profissional de alto relevo, foi administrador e gestor de empresas, tendo passado pelo turismo, aviação, energia e auditoria. Foi dirigente da ACIF e da Associação de Promoção da Madeira. Tem uma visão muito sólida e inovadora do que deve ser o futuro desenvolvimento e crescimento económico da Madeira, com uma grande preparação técnica que demonstra em todas as suas intervenções públicas.

Na Moção Global de Estratégia que o Sérgio Gonçalves leva a aprovação no Congresso, tem uma contextualização introdutória que nos diz muito sobre quanto o PS Madeira cresceu nos últimos anos, e a importância das vitórias eleitorais que teve desde 2013, quando o Paulo Cafôfo ganhou historicamente a autarquia do Funchal.

O PS Madeira nunca tinha ganho em nenhum concelho da Madeira em eleições legislativas regionais, até 2019. Mesmo em Machico e Porto Santo, concelhos que tiveram alternância política com o PS a assumir vários mandatos nas respetivas autarquias, nunca se tinha conseguido vitórias eleitorais em regionais.

Até 2019 o melhor resultado de sempre do PS Madeira em eleições regionais foi de 27,41% em 2004, representando quase 38 Mil votos, contra 60,47% do PSD, com quase 74 Mil votos. Ou seja, naquele que tinha sido o melhor resultado de sempre do PS, o PSD alcançou o dobro dos votos, o que significa bem a diferença de forças que sempre enfrentámos. O terceiro melhor resultado de sempre do PS foi em 1996 com 24,84% e quase 34 Mil votos.

A base eleitoral do PS Madeira nunca conseguiu ultrapassar os 30% em eleições regionais, sendo que em 12 eleições legislativas regionais desde 1976 em metade desses atos eleitorais o PS teve menos de 20%.

Em 2019 com a candidatura do Paulo Cafôfo obtivemos mais de 51 Mil votos, com 35,76%, ficando a pouco mais de 5 Mil votos do PSD. Apenas o CDS não compreendeu a dimensão histórica do momento, e deixou-se servir de bengala para a continuação de um regime que definha a cada dia que passa.

Serve isto apenas para dizer o quanto crescemos nos últimos 8 anos, com uma estratégia e orientação política clara, nas candidaturas lideradas pelo Paulo Cafôfo. Como militantes devemos-lhe o nosso agradecimento pela esperança que nos devolveu, sabendo que continuará a dar todo o seu apoio à nova liderança assumindo o cargo de Presidente da Comissão Regional.

Os madeirenses e porto-santenses necessitam de uma alternativa inequívoca e diferenciadora em relação a quem atualmente nos governa, que está em final de ciclo e esgotou todas e quaisquer soluções políticas para as questões e problemas estruturais da Região.

O Sérgio Gonçalves e o PS Madeira representarão essa nova esperança de mudança política em 2023. O início de uma Madeira Melhor.