Prolongado até domingo aviso de agitação marítima forte para a Madeira

A autoridade marítima na Madeira emitiu este sábado um novo aviso de agitação marítima forte para a Região que irá vigorar até domingo.

Informa a Capitania do Porto do Funchal que recebeu do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) a situação geral do estado do tempo (vento e mar) para a orla marítima, até às 00h00 de 27 de Fevereiro, relativamente à Madeira:

Vento - Norte moderado a fresco, tornando-se N/NE fresco a muito fresco a partir da manhã; Visibilidade - Boa a moderada.

Ondulação - Costa Norte: Ondas N 3 a 4 M, diminuindo gradualmente para 2 a 3 M; e Costa Sul - Ondas quadrante S 1 M, tornando-se inferiores a 1 M, sendo ondas SW 1 a 2 M na parte mais W.

A Capitania recomenda aos proprietários e armadores das embarcações que adoptem as devidas precauções por forma a garantirem a segurança das mesmas.