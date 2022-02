Capitania prolonga aviso de agitação marítima forte por mais 24 horas

A Capitania do Porto do Funchal emitiu esta madrugada uma nova actualização concernente ao estado do tempo, prolongando por mais 24 horas o aviso de agitação marítima forte no Arquipélago da Madeira.

Assim, na orla marítima o aviso prolonga-se até às 6h00 de amanhã, 26 de Fevereiro, com vento de Nordeste fresco a muito fresco, tornando-se moderado a fresco durante a tarde, por vezes muito fresco.

A visibilidade será boa a moderada, mas a ondulação na costa Norte será de quadrante Norte com altura das ondas de 2,5 a 4 metros, aumentando para 3,5 a 5 metros, enquanto na costa Sul as ondas de Oeste/Sudoeste terão entre 1 a 2 metros, sendo 2 a 3 metros na parte mais a Oeste da ilha.

Continua a Capitania a recomendar, dado o estado do mar, que os proprietários e armadores das embarcações devem adoptar as devidas precauções por forma a garantirem a segurança das mesmas.