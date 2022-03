Inaugurada loja ‘Bike Power’ no centro do Funchal

Esta manhã, foi inaugurada a primeira loja da empresa regional ‘Bike Power Motociclos e Acessórios Lda’, que contou com um investimento de 55 mil euros e que permitiu a criacção inicial de dois postos de trabalho, que em breve deverá ser aumentado para quatro.

“Há mais de um ano que estávamos a desenvolver este projecto, que está muito ligado à mobilidade eléctrica, que é algo que ainda está a ser implementado na Região e que achamos que terá uma grande saída e procura”, disse Nuno Correiro, sócio-gerente da empresa, que também presta apoio a alguns atletas e organizações desportivas madeirenses, de forma “a motivar o crescimento da modalidade de motociclismo” na Madeira.

Na cerimónia estiveram presentes o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, o secretário regional da Economia, Rui Barreto, o Inspector Regional da Autoridade Regional das Actividades Ecónomicas, Luís Miguel Rosa, entre outras figuras ilustres da sociedade madeirense.

A loja ‘Bike Power’ fica situada no Largo do Visconde Ribeiro Real, no Funchal.