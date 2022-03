A maior Loja de cosméticos exclusivamente online

Para particulares ou para profissionais, a Presença de Luxo é a primeira e mais completa loja online portuguesa, onde encontra milhares de artigos de conceituadas marcas mundiais na área da cosmética e bem-estar.

Agora, no conforto do seu lar, escritório ou em qualquer outro local com ligação à internet, pode efetuar as suas compras com a máxima confiança que só a Presença de Luxo pode garantir.

Na montra online, encontra um vasto catálogo com equipamentos, mobiliário e acessórios de cabeleireiro, estética, barbearia, champôs, condicionadores, máscaras e séruns para todo o tipo de cabelos, cera depilatória e máquinas de depilação, make-up, verniz, perfumes, cremes para o rosto e para o corpo e muitos mais artigos para cuidar do seu bem-estar!

A empresa, criada em 2011, dedica-se exclusivamente às vendas online de produtos de qualidade de áreas tão importantes como o cabeleireiro, estética, manicure e pedicure, vestuário, desinfeção, descartáveis, sem esquecer a Barber Shop e a Andreia Profissional, uma marca portuguesa com sede no Porto que fabrica cosméticos para todo o mundo.

Na vasta gama de produtos a preços especialmente atrativos, a Presença de Luxo apresenta ainda diversos kits de perfumes para Homem e para Mulher com promoções fantásticas!

Por forma a mimar os milhares de clientes espalhados por todo o mundo, a Presença de Luxo criou uma secção específica para as Promoções de artigos das várias áreas a preços extremamente reduzidos.

Para assegurar o stock dos pedidos que diariamente dão entrada no portal, a Presença de Luxo conta com um grande armazém localizado na zona de Gaia, assegurando desta forma que todas as solicitações são bem atendidas e com a rapidez necessária.

E tendo como prioridade a satisfação máxima dos seus clientes, a primeira loja portuguesa que se dedica exclusivamente às vendas online, garante envios rápidos para todas as partes da Europa!

Por isso e se está à procura do artigo mais indicado para si, ou se precisa de produtos inovadores e de qualidade garantida enquanto cliente, profissional de cabeleireiro, de barbearia ou de estética, consulte o site da Presença de Luxo e encontre o que necessita para ajudar a florescer o seu negócio e bem-estar.

A diversidade de produtos, associada aos preços reduzidos e às entregas rápidas, destaca-se também pela qualidade indiscutível de marcas tão conceituadas como a Revlon, Schwarzkopf, L'Oreal, Wella, Ricki Parodi, entre muitas outras.

E porque a beleza e o bem-estar estão reunidos num só site e disponíveis através de um simples click, a Presença de Luxo disponibiliza-lhe ainda uma eficaz Linha de Apoio ao Cliente com profissionais empenhados em esclarecer toda e qualquer dúvida que queira apresentar.

Boas compras!