Progressiva ou alisamento? KeBeleza explica as diferenças!

Progressiva

É uma química que actua nos fios superficialmente, não alterando a sua estrutura interna.

O produto cria uma cápsula à volta dos fios camuflando a ondulação e garantindo um aspecto liso.

Tem a duração de 4 a 6 meses e depois desse tempo volta à sua estrutura normal.

Exige cuidados de reconstrução e hidratação.

Alisamento

É uma química que actua na estrutura dos fios modificando a sua estrutura definitivamente, saindo somente com o corte.

Para o manter, é necessário fazer o retoque da raiz de 3 a 8 meses, ao mesmo tempo que deve fazer uma boa manutenção dos fios com produtos de reconstrução e hidratação.

Esclarecimento

Importa realçar que o alisamento e a progressiva são químicas e não tratamento, por isso seja qual for o procedimento escolhido lembre-se que será sempre necessário fazer a sua manutenção com produtos que realmente vão tratar os fios, caso contrário o cabelo vai perder brilho e vai ficar com um aspecto desnutrido.

Para mais esclarecimentos ou aconselhamento profissional pode sempre contactar-nos através da nossa linha telefónica: 291 645 326.

KeBeleza

Contacto: 291 645 326

Facebook: https://pt-pt.facebook.com/Kebelezalisos/

Morada: Estrada do Aeroporto 140, Centro Comercial da Cancela, Loja 9, 9060-382 Funchal.