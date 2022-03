Humidade e Bolor: Como prejudicam a sua saúde?

O que é o bolor?

Bolor é um organismo microscópio que se reproduz através de esporos no ar e normalmente cresce à volta das fendas dos telhados, janelas, canos, produtos de papel e produtos de madeira. Para além dos sítios referidos, onde é mais comum o aparecimento de bolor, existem outros tantos onde este pode crescer tais como: pó, tintas, papéis de parede, isolamento, placas de gesso, alcatifas, tecidos, colchões, brinquedos e estofos.

Quais os impactos do bolor em seu lar?

O bolor pode prejudicar a sua saúde e causar sérios problemas respiratórios, nomeadamente: crises de asma, alergias respiratórias e infeções pulmonares como a bronquite. Neste sentido, reitera-se o quão fundamental é eliminá-lo da sua vida, seja para o seu bem-estar, seja para o de todos que habitam a sua casa.

Tenha em atenção que a baixa imunidade das crianças aumenta a probabilidade de estas desenvolverem problemas respiratórios. Por outro lado, quem já sofre de asma ou de outros problemas respiratórios pode ter o diagnóstico agravado. Além disso, sintomas como dores de cabeça, sensação de mal-estar, fadiga e fraqueza podem também estar associados à presença de bolor.

A solução para a sua eliminação

Antes da limpeza do bolor, é importante analisar as causas do seu aparecimento e corrigi-las. O crescimento do bolor pode acontecer por diversas razões, a mais comum é devido à humidade, se esta for muito elevada em sua casa, outro factor é a falta de limpeza e manutenção, o uso dos mesmos panos e mesma água para limpar as paredes e caso habite num pise térreo, acima de caves e abaixo de terraços, a sua casa terá mais probabilidade de criar bolor.

Se estas falhas não forem eliminadas, o problema nunca estará resolvido. Também é muito importante escolher os produtos, procedimentos e materiais de limpeza mais adequados.

Todos os artigos afetados terão de ser desinfetados ou, de preferência, substituídos. Quando o bolor estiver a ser eliminado, irá libertar partículas minúsculas para o ar, são os chamados esporos. Deve-se vedar a divisão afetada fechando quaisquer portas para impedir os esporos de se propagarem para outras divisões e manter as janelas abertas, durante e após a limpeza, por algum tempo.

A solução passa principalmente pela prevenção, ou seja, a manutenção dos níveis de humidade através de uma ventilação adequada, o uso de tintas antifúngicas nas zonas mais suscetíveis e a devida manutenção das estruturas e revestimentos das paredes e mobiliário.

A limpeza de áreas contaminadas deve ser realizada com uma solução de lixívia e água, e aplicada com uma escova de dureza adequada, para não danificar a superfície. Use sempre luvas, molhe a escova na solução de lixívia, a qual deve ser mais forte quanto maior for o nível de contaminação, e passe pela superfície afetada com movimentos circulares, de cima para baixo.

A limpeza de manutenção deve ser feita com um multiusos desinfetante sem lixívia. A lixívia deve ser utilizada apenas se o bolor recomeçar a aparecer. Esta alternância de biocidas irá reduzir a possibilidade de resistência e inibir a reincidência do bolor, até a sua eliminação.

